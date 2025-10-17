Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск-2025 "Сливнишко-Драгомански“ – специализация "Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Церемонията ще се състои на 18.10.2025 г. (събота), от 10.00 часа във Военномедицинска академия (ВМА).
В звание "лейтенант“ ще бъдат произведени 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари, завършили пълния 6-годишен курс на обучение по тристранната програма на ВМА, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов“. Това съобщиха от Министерството на отбраната.
