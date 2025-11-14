Военноморска база – Варна навърши 128 години
На тържеството присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, заместник-командирът на Военноморските сили, офицери от Командването и Щаба на Военноморските сили, адмирали от запаса, ветерани и бивши командири на Военноморска база – Варна, командири на военни формирования от град Варнa и гости.
По случай празника на най-старото флотско военно формирование, със заповеди на командира на Военноморските сили и на командира на Военноморска база – Варна капитан І ранг Борислав Великов, за проявен висок професионализъм, за отговорно изпълнение на функционалните си задължения, бяха наградени военнослужещи и цивилни служители. Ритуалът завърши с тържествен марш на формированията от базата и флотилията, дислоцирани в района.
По случай празника се проведе и традиционната щафета 4х800 метра, в която участваха отбори от военните формирования, дислоцирани в района. След оспорваната надпревара, капитан І ранг Борислав Великов връчи купи и медали на победителите, осигурени от Военноморски спортен клуб "Варна".
