Военноморските сили на Република България търсят да назначат матроси.Това става ясно от обявен конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от ВМС.Със заповед на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 40 вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.