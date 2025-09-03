Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Военноморските сили на Република България търсят да назначат матроси.

Това става ясно от обявен конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от ВМС.

Със заповед на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 40 вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.