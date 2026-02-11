Военноморските сили очертаха във Варна задачите за 2026 година
Основните акценти в подготовката и дейността бяха върху гарантиране на морския суверенитет, поддържане на информационна осведоменост, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море и подготовка на декларираните за НАТО и ЕС формирования.
Всички планирани основни учения бяха проведени. Двадесет и деветото национално военноморско учение с международно участие "БРИЗ 2025" се състоя за поредна година в условията на сложна военнополитическа обстановка в региона.
За втори път в учението участие взе Противоминната военноморска група в Черно море (MCM BLACK SEA).
Военнослужещи и кораби от Военноморските сили участваха в учения на Алианса, на съюзнически държави и в състава на щабовете на постоянните корабни групи, както и в операции на НАТО и ЕС, което представлява подкрепа на международния мир и сигурност.
Основен извод от анализа на подготовката е, че заложените цели и задачи за подготовка на обучаемите и на планираните учения във ВМС в национален мащаб бяха изпълнени. ВМС изпълниха основните мероприятия, заложени в "План за дейността на ВМС през 2025 година“ и са в състояние да изпълняват произтичащите задачи от мисиите на въоръжените сили.
Направленията за работа през 2026 година ще бъдат насочени към поддържане и развитие на отбранителните способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на въоръжените сили в рамките на предоставените ресурси, както и продължаване на процесите на модернизация на Военноморските сили.
В обръщението си началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчерта значението на информацията в реално време, бързината при вземане на решение и насоченото въздействие в хода на съвременните бойни действия.
Като значителен успех през годината за Военноморските сили адмирал Ефтимов открои успешното сертифициране на морската тактическа група за специални операции и изпълнението на първия етап от приемането на първия нов многофункционален модулен патрулен кораб.
"Благодаря на личния състав от ВМС за усилията и положения през годината труд", завърши обръщението си към присъстващите адмирал Ефтимов.
Благомир Коцев запозна европейските комисия и парламент с проблемите на правораздавателната система у нас
