На 7 февруари 2026 г. Представителният духов оркестър и почетен караул от Военноморските сили участваха във военен ритуал за отдаване на почит и поднасяне на венци и цветя на гроба на Капитан Петко войвода, по повод отбелязването на 126 години от смъртта му.Строят на почетния караул беше приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.Свещеници от Варненска и Великопреславска Света митрополия отслужиха заупокойна молитва, след което с военен ритуал на надгробния паметник бяха положени венци и цветя. На поклонението пред паметника на войводата на централните варненски гробища присъстваха областният управител на Варна, заместник-кметът на Община Варна, районни кметове, командири на военни формирования от гарнизон Варна, представители на тракийски дружества, на военно-патриотични и родолюбиви съюзи и организации, граждани и гости на града.Общоградското поклонение на гроба на Капитан Петко войвода беше организирано от Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" – Варна, със съдействието на Община Варна, Военноморските сили, Варненска и Великопреславска Света митрополия, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войните на България.