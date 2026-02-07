Военноморските сили почетоха паметта на Капитан Петко Войвода във Варна
Строят на почетния караул беше приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
Свещеници от Варненска и Великопреславска Света митрополия отслужиха заупокойна молитва, след което с военен ритуал на надгробния паметник бяха положени венци и цветя. На поклонението пред паметника на войводата на централните варненски гробища присъстваха областният управител на Варна, заместник-кметът на Община Варна, районни кметове, командири на военни формирования от гарнизон Варна, представители на тракийски дружества, на военно-патриотични и родолюбиви съюзи и организации, граждани и гости на града.
Общоградското поклонение на гроба на Капитан Петко войвода беше организирано от Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" – Варна, със съдействието на Община Варна, Военноморските сили, Варненска и Великопреславска Света митрополия, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войните на България.
