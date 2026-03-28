Военноморското и Киевският институт на Националната гвардия ще си сътрудничат
Документът поставя основите на дългосрочно партньорство, насочено към модернизиране на обучението и обмяна на опит в критични области. Меморандумът обхваща широк спектър от съвместни дейности, сред които: обмен на кадри, студентски и курсантски обмен, научна дейност, както и синхронизиране на учебните програми.
Меморандумът е сключен за период от пет години, с опция за подновяване. Дейностите ще се планират ежегодно, като всяка есен ще се провеждат консултации за набелязване на конкретни стъпки в общия план за развитие.
