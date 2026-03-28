На 27 март 2026 г., в емблематичната сграда на Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“, бе направена важна стъпка към задълбочаване на международните академични и военни връзки. Началникът на Морско училище – флотилен адмирал професор д-р Калин Калинов, и началникът на Киевския институт на Националната гвардия на Украйна – полковник Андрий Мартинюк, официално подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество.Документът поставя основите на дългосрочно партньорство, насочено към модернизиране на обучението и обмяна на опит в критични области. Меморандумът обхваща широк спектър от съвместни дейности, сред които: обмен на кадри, студентски и курсантски обмен, научна дейност, както и синхронизиране на учебните програми.Меморандумът е сключен за период от пет години, с опция за подновяване. Дейностите ще се планират ежегодно, като всяка есен ще се провеждат консултации за набелязване на конкретни стъпки в общия план за развитие.