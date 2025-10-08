От 30 септември до 2 октомври 2025 г. във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ се проведе обучителна сесия на тема "Общи и координирани усилия в киберсигурността на Европейския съюз: реагиране и управление на инциденти“.Събитието беше част от дейностите по проекта ECYBRIDGE, който цели да засили гражданско-военното взаимодействие в областта на киберсигурността и да подпомогне изграждането на обща европейска рамка за реагиране при киберинциденти и хибридни заплахи.Програмата на обучението беше насочена към развитие на обща ситуационна осведоменост между гражданския и отбранителния сектор, както и към подобряване на координацията на равнище ЕС при сложни киберзаплахи.В рамките на тридневната сесия участниците анализираха механизмите за реагиране и управление на инциденти, които позволяват на държавите членки да действат по синхронизиран и ефективен начин. Обучението включваше практически упражнения, разглеждащи обмена на информация, процесите по вземане на решения и стратегическата комуникация, с акцент върху сътрудничеството между граждански и военни структури.Особено внимание беше отделено на оперативната съвместимост и дисциплинираното използване на киберполигони за симулация на реални сценарии на кибератаки и координирано реагиране.Участниците оцениха практическата насоченост и приложимостта на обучението, както и възможността за обмен на опит между представители на различни институции от гражданския и военния сектор.Организаторите подчертаха, че практическите резултати и европейската перспектива на обучението ще намерят отражение в националните и институционалните наръчници, както и в механизмите за сътрудничество при бъдещи киберинциденти.