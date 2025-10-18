ЗАРЕЖДАНЕ...
Временни промени в движението във Варна заради мач
Футболната среща ще бъде на 19 октомври на стадион "Тича“.
В интервала от 15:30 до 17:30 часа на 19.10.2025 г., както и след края на футболната среща от 19:00 часа до окончателното изтегляне на феновете на двата отбора - по бул. "Осми приморски полк“ в частта от кръстовището с бул. "Чаталджа“ до кръстовището с ул. "Никола Вапцаров“ в посока курортните комплекси.
В интервала от 15:30 до 17:30 часа на 19.10.2025 г. - по бул. "Осми приморски полк“ от кръстовището с бул. "Васил Левски“ до кръстовището с ул. "Царевец“ в посока центъра на града.
В интервала от 15:00 до 20:00 ч. – по ул. "Никола Йонков Вапцаров“ в отсечката между бул. "Княз Борис I“ и бул. "Осми приморски полк“.
