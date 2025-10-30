ЗАРЕЖДАНЕ...
Временният кмет Попов за "Зелената зона" в "Чайка": Решението е взето през 2022 година
Припомняме ви, че днес на заседание на Общинския съвет, точката дискусия с граждани, която по принцип е последна, бе изместена като първа, заради въвеждането на платеното паркиране в "Чайка“, срещу което скочиха част от жители на квартала.
След това към тях се присъединиха и от подзона 6 в кв. "Левски“.
Настояването за спирането на "Зелената зона“ бе насочено към кметската администрация, в лицето на временния кмет Павел Попов.
Поради тази причина той взе отношение към казуса: "Решението за въвеждане на "Зелена зона“ е взето през 2022 година от мнозинство, доминирано от общинските съветници от ГЕРБ. Голяма част от тях са в тази зала. Кмет тогава беше господин Иван Портних, който стои на седем метра от мен и се пляска по челото, когато аз казвам това“, заяви от трибуната Павел Попов.
"Това решение“, допълни той: "беше взето от решение за вземане на 12 милиона лв. дълг. Общината взе заем от 12 милиона лв., който бяха използвани за рехабилитация на уличната мрежа. Това е записано в решенията, които е взело мнозинството в този Общински съвет. Аз разбирам, че вие искате да търсите сметка за това, че подобно решение е било взето, но не търсите сметката на правилното място, от правилните хора“, обърна се Попов към жители на кв. "Чайка“.
"Сега ние сме в ситуация, в която трябва да върнем този дълг.
Вие желаете отмяна на някакви решения, може би е разумно да се обърнете към Общинския съвет с желание да отмени решението за въвеждане на "Зелена зона“, което той е взел през 2022 година. Това е истината - оттук нататък от 2022 до 2025 година е последвала една щафетна безотговорност, което води до критично положение“, поясни още Павел Попов.
