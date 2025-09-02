Освобождаването на заместник-кмета на община Варна по финансовите въпроси Христо Рафаилов от поста му, докато е в отпуск по болест, е законно. Така коментира кадровите промени в общината и.ф. кмет на Варна Павел Попов, съобщи БНР.Законът за местното самоуправление изрично урежда това, че заместник-кметовете могат да бъдат освобождавани без предизвестие, обясни Попов и подчерта, че не иска да се отдава прекалено голямо внимание на този случай.Решението беше взето след консултация с юристи, уточни той.Така или иначе Рафаилов не участва активно в работата от близо два месеца. Надяваме се след възстановяването му сътрудничеството да бъде подновено, тъй като приносът му е значителен, подчерта Попов.Временно ресорът му е поет от директорите на съответните дирекции, като основната тежест носи дирекция "Финанси и бюджет“.