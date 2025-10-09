ЗАРЕЖДАНЕ...
Временният кмет на Варна с апел волейболната федерация да преразгледа решението си
Преговорите за Европейското да се проведат в морския град, се водят от 2024 година, стана още ясно от думите му.
"Това са конкретни ангажименти, свързани и със зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, с резервации, с посетители. За нас Европейското е тласък за туризма, и лекотата, с която бе оповестено, че няма да е във Варна, е притеснителна“, категоричен бе Павел Попов.
Той призова волейболната федерация добре да огледа ситуацията. Попов бе категоричен, че така не се постига устойчивост. "Дори и в трудни за волейболния ни национален отбор моменти залата в ДКС се пълнеше“, припомни той.
Кметът апелира федерацията да прецени дали мачове, в които няма да участва българския национален отбор, ще запълнят залата в София. Това са мачове на Полша, на Украйна, Израел.
"Призовавам за компромис“, каза той.
Попов разказа, че Любомир Ганев е звънял на бившия кмет Иван Портних, за да му каже, че Варна няма да е домакин на Европейското. "Призовавам г-н Ганев да намери моя телефон, призовавам и г-н Портних да разкаже, какво са си говорили“, каза временния кмет.
Досега Варна е удовлетворила всички изисквания от страна на федерацията, стана ясно още от думите му.
На пресконференцията присъстваха и зам.-кметът Илия Коев, и директора на дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров. Илия Коев призова спортът да обединява, а не да разединява.
