те се обърнаха към заместника на Коцев и настояха за спешни действия по ключови въпроси, свързани с управлението на града, събирането на дългове към общината и прилагането на съдебни решения.
Общинските съветници от ГЕРБ – Варна са ми написали открито писмо.
То съдържа откровени лъжи, които ще опровергая в детайл по-долу. Фактът, че Иван Портних, Тодор Балабанов и Стоян Петков могат да се подпишат под откровени лъжи, не ме учудва – те са част от провалената бивша кметска администрация и срасналото се с нея ръководство на стария Общински съвет. Безогледните лъжи са им необходими, за да оправдаят самото си оставане на политическата сцена след загубените избори през 2023.
Биляна Раева не беше част от онази администрация, но също успя да загуби избори през 2023 – решението й да се качи на влакчето на лъжците е суверенно и отдавна заявено. Недоумявам обаче защо го правите вие, Лидия Маринова (уважаван лекар), Даниела Димова (директор на една от най-важните културни институции във Варна), Жечка Георгиева (директор на професионална гимназия), Юлиан Станев (ръководител на утвърден фолклорен ансамбъл). Вие имате да пазите професионална чест, която е несъвместима с лъжата! Ако са ви подвели или изобщо не сте подписвали този текст – заявете го! Ако имате опасения да го заявите – започнете с нещо малко: премигнете три пъти пред огледалото например...
Лъжа 1: "Фирма "Овърсийз Хоризонт“ е осъдена на последна инстанция да плати 400 000 лв. на Общината“
Истината: Произнасянето на последна инстанция предстои - делото между Община Варна и споменатата фирма 92553/2025) е във Върховният касационен съд; закрито заседание по допустимост е насрочено за 17.03.2026 г.
Лъжа 2: "Коцев забрани на служителите в Общината да действат по административен ред, за да влязат парите в Общината“.
Истината: Община Варна завежда делото срещу фирмата през 2023 г (при кмет Портних) и го губи на първа инстанция (Окръжен съд - Варна) с решение 861/22.07.2024. На 14.08.2024 (при кмет Коцев) Община Варна обжалва неблагоприятното за нея решение пред втора инстанция (Апелативен съд Варна) с гражданско дело 20243000500546. Именно по това дело, с решение 44/18.03.2025 втората инстанция се произнася в полза на Общината и присъжда обезщетение от близо 400 000 лева.
Очевидно е, че като кмет Благомир Коцев е защитавал интересите на институцията, която оглавява, а не интересите на частен бизнес, с който е имал връзка в миналото. Решението на втората инстанция обаче не е влязло в сила, защото е обжалвано пред ВКС. Предвид съществените разлики между решенията на първа и втора инстанция, логично е да изчакаме постановяването на окончателен съдебен акт, преди да преминем към изпълнителни действия.
Лъжа 3: "От 2023 година има влязла в сила кметска заповед за забрана на движението на автомобили в парка. Заповед, която е обнародвана в Държавен вестник и не е обжалвана от никого“.
Истината: Явно става дума за Заповед 1517/12.05.2023 г., публикувана в ДВ бр. 51/13.06.2023 г. Тя се базира на решение 1247-4 на Общински съвет – Варна от 11.05.2023 г., с което е одобрен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението (ГПОД). Това решение обаче е обявено за нищожно след обжалване пред Административен съд – Варна (Решение № 11044/28.10.2024г.), като издадено при пълна липса на компетентност.
Решението на първата инстанция е потвърдено от Върховния административен съд (Решение № 7509 от 08.07.2025г.). Абсурдно е да искате да прилагам заповед на Портних, базирана на решение на некомпетентен орган, отхвърлено на първа и на последна инстанция! В самото решение на ВАС е отхвърлен аргумента, че заповедта на Портних е валидният акт, чрез който е одобрен окончателния проект за актуализация на ГПОД, респективно - чрез който може да бъде спряно движението на автомобили в парка.
Призивите да инициираме въвеждане на Генерален план за организация на движението са похвални, доколкото показват, че най-после някой в ГЕРБ е осъзнал, че това е работа на Кмета на общината. Не на общинския съвет, както дълго е вярвал г-н Балабанов, за да влезе в сагата с обявеното за нищожно решение на органа, оглавяван от него към 11.05.2023г. Уверявам го, че ГПОД ще има, но този път ще бъде подготвен така, че Варна да не става за смях на врабчетата, както се е случило под диктата на неговата юридическа експертиза. Зелена зона също ще има – този септември, въпреки заклинанията му.
В откритото писмо на съветниците от ГЕРБ лъщят още лъжи – никой съд не е обявявал паркинга на "Хоризонт“ за незаконен (става дума за отделни елементи, като бариери или бараки, при които нарушенията са отстранени); никой съд не е постановил, че обекти около "Хоризонт“ са незаконни (спорът е дали дължат наем за площта, върху която "стъпват“ и за която редовно плащат на общината, или за площта на целия парцел, в който са разположени).
Погледнати отвисоко, това са неособено значителни спорове между община и частен собственик, каквито има стотици в българските градове. Големият проблем идва от непреодолимото желание на водачите на ГЕРБ – Варна да ги използват за дискредитиране на политически противник, който застана между тях и неограничената консумация на власт. До 8 юли можехме великодушно да махнем с ръка, да се надяваме абстиненцията им за власт постепенно да отшумява и да влязат в рамките на разумното опозиционно поведение.
От 9 юли насам обаче, вече 52 сутрини, Благомир Коцев се събужда в ареста заради обвинения, които са също толкова нелепо съшити от полуистини и откровени лъжи, както текста на това отворено писмо. Стилът е същият. Целта е същата: да бъде предсрочно свален от поста му законно избрания кмет на Варна, за да бъде инсталиран удобен. Средствата нямат значение: страданието, което причиняват на оклеветения няма значение; позорът който лъжите нанасят на авторите си нямат значение. Защото за тях съвестта е отживелица и само реваншът е важен.
Но ако истината спре да има значение, животът в общност става невъзможен и всеки от нас може да бъде следващата жертва на безогледната алчност за власт. Мисля, че е време отново да излезем на площада, да заявим, че това е нетърпимо и да поискаме свободата на Благо! Тя вече се превърна в необходима гаранция за свободата на всеки от нас. На премигащите пред огледалото – също..."
