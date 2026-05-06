Във връзка с отбелязването на Деня на храбростта и празника на Българската армия на 6 май (сряда) временно ще бъде затворено движението в централната част на Варна. На площад "Св. Св. Кирил и Методий" пред Катедрален храм "Успение Богородично" ще се проведе традиционното освещаване на бойните знамена на формированията, дислоцирани в град Варна. Промените в движението са 09:30 часа до 11:00 часа, както следва:
- Бул. "Мария Луиза" - в частта от пл. "Св. Св. Кирил и Методий" до кръстовището с ул. "Шипка";
- Бул. "Владислав Варненчик" - в отсечката от кръстовището с бул. "Съборни" до пл. "Св. Св. Кирил и Методий";
- Бул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Кракра" до кръстовището с ул. "Бачо Киро".
Таксиметровата местостоянка пред Катедрален храм "Свето Успение Богородично" ще бъде освободена от автомобили в интервала от 08:30 часа до приключване на мероприятието (около 11:30 часа).
Въведеното ограничение не се отнася за ППС, обслужващи линиите на градския транспорт.
Напомняме още, че в празничния 6 май – Гергьовден, зоните за кратковременно паркиране - т.нар. "синя зона" и "зелена зона", ще бъдат безплатни за жителите и гостите на Варна.
От ОП "Общински паркинги и синя зона" призовават водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на зоните и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип "паяк". За повече информация гражданите могат да използват телефон 070 070 352.
