Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Ще духа слаб вятър от западна четвърт, следобед в Дунавската равнина временно ще се усили до умерен от запад, а по Черноморието ще се обърне от югоизток. Максимални температури от 18° до 23°, за Варна около 19°.

Вълнение на морето около 2 бала. Температура на морската вода 10°-13°.

На 25 април слънцето във Варна изгрява в 6:11 часа и залязва в 20:03 часа. Продължителността на деня ще е 13 часа и 52 минути. Фазата на Луната е един ден след първа четвърт.

