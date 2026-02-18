Времето във Варна припомни безсмъртието на Левски
© Varna24.bg
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.
Последното четиристишие от последното стихотворение на Христо Ботев –"Обесването на Васил Левски“, се повтори навръх 153 години от гибелта на Апостола във Варна. Изключително неблагоприятните метеорологични условия – минусови температури, снеговалеж, силни пориви на студения вятър, не стреснаха десетки в морския град, които сведоха глави през безсмъртието на най-великия син на България.
Общоградско поклонение за 153 години от гибелта на Апостола на свободата се проведе пред паметника на Левски в Алеята на Възраждането в Морската градина. Венци и цветя бяха положени от областния управител Андрияна Андреева, кмета на Варна Благомир Коцев, председателя на Общинския съвет Христо Димитров, от Военноморските сили, районни кметове, Варненската и Великопреславска света митрополия, десетки родолюбиви организации, ученици и др.
Отдаването на почит към паметта на Апостола на 18 февруари става след призив на учените от историческите факултети от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий“ и на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и на колегите им от БАН, всички институции да се съобразят с доказаната историческа истина за точната дата за гибелта на Васил Левски.
Датата 18 февруари вече е залегнала и в учебниците по история, а от 2009 година в историческата столица на България – Велико Търново и редица други български градове също отбелязват обесването на Васил Левски на тази дата.
Още от категорията
/
Помните ли бременната варненска спортистка от преди 12 години, ето как се развива дъщеря ѝ
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.