В Икономически университет – Варна продължиха тържествените церемонии за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2025 г. образователно-квалификационни степени (ОКС) "бакалавър“ и "магистър“ (дипломирани м. юни 2025 г.). На 14 ноември 2025 г. се състояха тържествата за Стопанския факултет и факултет "Информатика“.В Стопанския факултет завършиха 206-ма студенти от ОКС "бакалавър“. Дипломите си получиха 41 отличници (4-ма с "Отличен“ 6.00).Във факултет "Информатика“ се дипломираха 93-ма бакалаври. 15 от завършилите са отличници (1 с "Отличен“ 6.00).В Икономически университет – Варна се дипломираха общо 736-ма бакалаври, 133-ма от които с отличен успех (10 с "Отличен“ 6.00). Дипломиралите се магистри от четирите факултета са 366-ма, 105-ма от които с отличен успех (18 с "Отличен“ 6.00).Пълните отличници получиха златна значка, плакет на Икономически университет – Варна, грамота и предметна награда, а останалите бяха отличени със златна значка и грамота.Според академичната традиция в Икономически университет – Варна всички дипломирани положиха тържествената Галилеева клетва: "Аз, възпитаникът на Икономически университет – Варна, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на нашата Алма Матер Икономически университет – Варна, който разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал, верен на своя народ; да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!“Тази традиция идва от 1989 г., когато на едноименния площад пред църквата "Санта Кроче" във Флоренция се е състоял митинг в чест на Галилео Галилей. Тогава е отправен призив във всички университети и институти да се въведе Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.