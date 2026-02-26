На заседание на Академичния съвет в Техническия университет във Варна се състоя тържествена церемония по връчване на дипломите за присъждане на академичните длъжности "Професор“, "Доцент“ и придобита образователна и научна степен "Доктор“.Церемонията бе водена от ректора на университета проф. д-р Драгомир Пламенов, който поздрави отличените с думите: "Вашите усилия, постоянство и отдаденост към науката са вдъхновение за цялата академична общност. Пожелавам ви още по-високи постижения и нови върхове в света на изследванията и образованието. Развитието на научноизследователската дейност е основен двигател за бъдещето на университета и на обществото като цяло.“С признание за постигнатите успехи, ректорът връчи дипломите на новите професор, доценти и доктори, сред които:Академична длъжност "Професор“: проф. д-р Павлина Наскова – кат. "Растениевъдство“.Академична длъжност "Доцент“: доц. д-р Магдалена Колева – кат. "Растениевъдство“; доц. д-р Пламена Янкова – кат. "Растениевъдство“; доц. д-р инж. Десислава Минчева – кат. "Материалознание и технология на материалите“; доц. д-р инж. Никола Македонски – кат "Електроснабдяване и електрообзавеждане“; доц. д-р Севдалина Георгиева – ДЕПОС.Образователна и научна степен "Доктор“: д-р Стоян Стоянов – кат. "Транспортна техника и технологии“; д-р Пламен Стоянов – кат. "Материалознание и технология на материалите“.Събитието протече в дух на академична приемственост и уважение към труда на учените, които допринасят за утвърждаването на Технически университет – Варна като водещ научноизследователски и образователен център.