Връчиха отличията на ученическия конкурс "Моята България" във Варна
Интересът към конкурса през тази година бе рекордно голям. Общо 174 участници от 35 училища и 9 извънучилищни организации от морската столица и региона взеха участие в двата конкурсни дни.
Грамоти и ваучери от известна книжарница получиха всички, класирани на първо, второ и трето място, както и учениците с поощрителни награди в четирите възрастови групи на двете категории. Техните призове връчиха членовете на журито - актьорите Даниела Викторова, Симеон Лютаков и Виктория Иванова.
Със ставане на крака и бурни аплодисменти бяха почетени всички преподаватели. Адмирациите бяха за тяхната отдаденост, професионализъм, търпение, за ролята им във възпитаване на ценности и патриотичен дух.
Любопитен момент от конкурсните дни бе появата в Младежки дом на писателя Никола Крумов, който дойде по покана на инж. Григория Иванова, директор на ОДК. Дебютната книга на Крумов "Дневник от панелните блокове“, излязла през 2015 г., се превърна в едно от най-продаваните заглавия у нас. Крумов с интерес изслуша няколко изпълнения на свои разкази, които участниците бяха подбрали за явяване пред журито.
Конкурсът "Моята България“е посветен на Националния празник – Трети март и се провежда ежегодно под патронажа на кмета на Варна. Организатор и домакин е ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.
Водещ на церемонията бе ученичката Йоана Василева.
