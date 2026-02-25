Все повече датчани летуват във Варна
Данните показват засилен интерес към дестинацията – през 2025 г. посещенията на туристи от Дания във Варна са се увеличили с 10,14% спрямо предходната година. Средният престой на датските гости е между 6 и 8 дни, което е показател за добрите условия за пълноценна почивка и високото ниво на туристическите услуги.
Датските туристи традиционно са сред най-взискателните европейски пътешественици – те планират пътуванията си предварително, търсят спокойствие, чиста природа, високо качество на услугите и устойчив подход към туризма. За тях почивката е свързана не само със слънце и море, но и с възможности за културни преживявания, активен отдих и възстановяване. Именно този профил съвпада естествено с предимствата на Варна – зелен град с морска среда, богато културно наследство, минерални ресурси и разнообразие от преживявания на компактна територия.
Скандинавските гости ценят баланса между комфорт и автентичност, както и възможността да съчетаят плажната почивка с посещения на исторически обекти, природни паркове, фестивали и местна кухня. Варна отговаря на тези очаквания чрез развиващите се форми на културен, екологичен, балнео и уелнес туризъм, както и чрез нови продукти като винен и гурме туризъм и чрез програми, насочени към здраве и качество на живот – особено търсени на северните пазари.
По време на изложението се акцентира върху богатото културно-историческо наследство на региона, включително най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол, както и върху природните ресурси и възможностите за целогодишен туризъм. Варна се позиционира като модерна европейска дестинация, предлагаща съчетание от традиции, качество и устойчиво развитие.
Участието във Ferie for Alle 2026 е част от последователната политика на Община Варна за международна промоция и привличане на нови целеви пазари, като се очаква да допринесе за разширяване на партньорствата и за още по-голяма разпознаваемост на града сред туристите от Скандинавия.
