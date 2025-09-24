Община Варна се представя на едно от водещите международни туристически изложения – IFTM Top Resa 2025. Форумът се провежда в периода от 23 до 26 септември в Париж, Франция и всяка година събира над 30 000 професионалисти и представители от туристическия сектор – туроператори, агенции, хотелиери, авиокомпании и медии от цял свят. По време на събитието Варна е презентирана като целогодишна туристическа дестинация с богато културно-историческо наследство, разнообразен календар от събития, модерна леглова база и възможности за морски, културен, СПА и кулинарен туризъм.Участието на морската столица в IFTM Top Resa 2025 има за цел да повиши международния интерес, да насочи вниманието към разнообразните възможности за туризъм и пребиваване в града и да го популяризира като притегателен център не само за морски ваканционен курорт, а като привлекателна дестинация през всички сезони.Още от първия ден на изложението бе отчетен голям интерес към Варна от страна на международни туроператори, професионалисти и медии, включително в контекста на нарастващото търсене на алтернативни морски дестинации в Европа, споделиха от общинската дирекция "Туризъм". Те допълват още, че българският щанд е посетен и от представители на Комисията по туризъм към Народното събрание и от нейния председател - д-р Десислав Тасков, с които са обсъдени конкурентните предимства на дестинация Варна и възможностите за целогодишното й развитие.През последните години броят на френските туристи във Варна трайно нараства - към 15 септември 2025 г. французите, избрали Варна като дестинация, са 11 468, което е ръст от 16% в сравнение със същия период на миналата година, отчитат още специалистите. По техни наблюдения за това допринася и новата международна линия Варна – Париж, открита през пролетта, както и фактът, че до края на октомври от летище Варна може да се лети освен до Париж и до френските градове Нант и Лил.Участието на Община Варна в IFTM Top Resa 2025 затвърждава един от ангажиментите на общинската администрация за устойчиво и целогодишно туристическо развитие на града, с фокус върху привличането на нови пазари и утвърждаването на Варна като водеща дестинация на Черноморието. Нарастващият интерес от страна на френските туристи потвърждава положителната тенденция и възможностите за разширяване на присъствието на Варна на един от ключовите европейски пазари.IFTM Top Resa е водещо изложение за туристическата индустрия във Франция, провежда се в Париж, Porte de Versailles. Форумът е най-голямата професионална туристическа борса в Западна Европа, която обединява туроператори и професионалисти от целия свят с цел представяне на дестинации, нови тенденции и установяване на контакти. Събитието събира професионалисти, дистрибутори и доставчици на технологични решения, за да обменят знания и да открият нови възможности в сферата на свободното време, бизнес и MICE (Meetings, Incentives, Conferences и Events/Exhibitions) пътуванията. Изложението е място за споделяне на най-новите тенденции, технологии и бизнес модели в туризма.