Всички, които пътуват по този път към Девня, са предупредени
В 10 часа в Районен център 112 - Варна ще бъде получен сигнал за настъпило тежко пътно-транспортно произшествие, при метеорологични условия – сухо време с преобладаваща облачност, с температура на въздуха около 15оC, скорост на вятъра 5-6 м/с, в участък от пътя, свързващ "Олива“ АД – и Пристанище Варна-Запад. В произшествието участва ППС, което превозва опасен товар (H2SO4 - сярна киселина, 30 тона), като част от товара се е разлял на пътя и в резултат на това се създава опасност за здравето и живота на хората, околната среда и движението на МПС. Водачът на ППС-то е пострадал и затиснат от деформациите в кабината.
Ще бъдат отработени и действия за спасяване и извозване на пострадалия шофьор и предотвратяване на екологично замърсяване от изтеклия опасен товар.
Предвидено е учението да обхване часовия интервал от 10 до 11 ч. на посочената дата, като за времето на провеждането на учението и при възникване на необходимост следва да се преустанови движението около общинския пътен участък.
Участващи сили:
1. ОА - Областна администрация град Варна;
2. РДПБЗН – Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението";
3. ОДМВР – Областна дирекция на министерството на вътрешните работи;
4. ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ;
5. БЧК - Български Червен кръст
6. НОЦ - Национален оперативен център на ГДПБЗН;
7. РД АА - Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
8. РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
9. РЗИ - Регионална здравна инспекция
10. Регионална лаборатория - Варна към ГД ЛАД към ИОАС.
