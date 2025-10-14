ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички с Е-тротинетки във Варна са предупредени
Акцент в операцията е спазване разпоредбите на чл. 80а, ал. 3 (в сила от 07.09.2025 г.) от Закона за движението по пътищата, които регламентират условията и реда за управление на индивидуални електрически превозни средства /електрически тротинетки и др./ Съгласно разпоредбата:
- Индивидуални електрически превозни средства могат да се управляват от лица, навършили 16 годишна възраст;
- Управлението трябва да се извършва с изправно превозно средство, съобразено с правилата за безопасност.
Особено внимание по време на операцията се обръща на водачи под 16-годишна възраст, при които се констатират най-често нарушения – управление без необходимата навършена възраст, движение по пътното платно, превишена скорост или превоз на пътници. При установяване на такива случаи се предприемат мерки съгласно чл. 183а, ал. 4 от ЗДвП, спрямо родителите или настойниците, които са допуснали неправомерно управление. Разпоредбата гласи:
- Когато нарушението е извършено от малолетен или непълнолетен, който не носи административно – наказателна отговорност, актът за установяване на административното нарушение се съставя на родителя, настойника или попечителя, който е допуснал нарушението му.
На родителите се съставят актове и се налагат съответните административни санкции за допуснатите нарушения. Целта на операцията е превенция на пътнотранспортни произшествия, повишаване отговорността на родителите и предотвратяване на тежки инциденти с участието на непълнолетни водачи. ОДМВР – Варна призовава родителите и настойниците да не предоставят електрически превозни средства на деца, които не отговарят на законовите изисквания, както и да разговарят с тях за правилата за движение и рисковете на пътя.
