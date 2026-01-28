Група бездомни кученца от Варна облечени в топли дрешки трогнаха хиляди хора в мрежата.Но кой стои зад това?Тя се казва Рая и от години се грижи за тези кучета в "Младост", а стане ли есен дори им облича топли дрешки. Намирам я, когато им сменя водата с чиста и топла. "Водата бързо изстива и им слагам топла. Освен това им чистя всеки ден.", споделя Рая и допълва, че никога не е получавала критика от съседите си за това, което прави, а напротив някои дори се включват.Жената дори им е дала имена - Лиза, Рита и Шаро.Имало и четвърто, но е починало от старост, след дълго боледуване. "Грижих се за него като за възрастен човек", споделя тя.