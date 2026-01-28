Всяка зима три бездомни кученца във Варна получават топли дрешки и много любов
©
Но кой стои зад това?
Тя се казва Рая и от години се грижи за тези кучета в "Младост", а стане ли есен дори им облича топли дрешки. Намирам я, когато им сменя водата с чиста и топла. "Водата бързо изстива и им слагам топла. Освен това им чистя всеки ден.", споделя Рая и допълва, че никога не е получавала критика от съседите си за това, което прави, а напротив някои дори се включват.
Жената дори им е дала имена - Лиза, Рита и Шаро.
Имало и четвърто, но е починало от старост, след дълго боледуване. "Грижих се за него като за възрастен човек", споделя тя.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.