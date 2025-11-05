Благомир Коцев. Той е от Биляна Якова-Атанасова и се отнася до установяване ползването на отпуск, както и според сигнала има основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев, като кмет на Община Варна.
В сигнала пише: На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и чл.42, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), подавам настоящия сигнал с цел извършване на проверка относно продължителното отсъствие на кмета на Община Варна Благомир Коцев, както и за предприемане на незабавни действия по предсрочно прекратяване на неговите правомощия.
Да провери и установи, че към 1 август 2025 г. кметът на Община Варна Благомир Коцев неоснователно не изпълнява задълженията си повече от един месец.
Незабавно да излезе с Решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев, по чл. 42, ал. 1, т. 10 ЗМСМА.
Да уведоми Централната избирателна комисия за предприемане на последващи действия по реда на Изборния кодекс. Сигналът еу публикуван и в сайта "Афера“.
Припомняме, че в понеделник стана ясно, че варненецът Дамян Александров Христов е сигнализирал Общинската избирателна комисия във връзка с това до кога е кмет Благомир Коцев.
Според Христов кметът на Варна не може да ползва повече отпуск, както и да отсъства от работа след 30 октомври, научи единствен Varna24.bg от свои източници.
Човекът твърди, че за тази дата е научил от множество публикации.
През септември обаче временния кмет на Варна Павел Попов обясни, че изпълнява функциите на кмет до 30 октомври. Тогава изтичал срока за отпуск на Коцев. После тече един месец, в който може да не се явява на работа, без да има уважителни причини.
Поради тази причина, става ясно от сигнала на Дамян Христов, след 30 октомври няма кмет и заради това настоява ОИК-Варна да провери казуса.
Коцев обаче е в отпуск до 11 ноември, включително. Заповед за заместването му е издадена на 31 октомври. Изпълняващ функциите кмет на Варна до тази дата остава Павел Попов.
Вчера пред Нова телевизия временният кмет Павел Попов, обясни, че Благомир Коцев е бил в платена отпуск до 30-ти октомври. До 11 ноември е в неплатена отпуска.
"Законът му дава право на това и опитите да се оспорва неговия отпуск през Общинската избирателна комисия показват само безпомощността на авторите за неговото отстраняване“, казва Попов.
Втори сигнал до Общинската избирателна комисия заради кмета на Варна
©
Още по темата
/
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Още от категорията
/
Магистрати от Районния съд във Варна дискутираха със студенти въпроси на семейното и наследствено право
08:35
Заместник-кметът Илия Коев участва в работна среща по представяне на проект "Професионалисти в действие при кризисни ситуации"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "...
17:36 / 03.11.2025
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност з...
16:00 / 02.11.2025
Ужас и гнус! Водопад бликна в един от най-тузарските квартали на ...
17:30 / 01.11.2025
На Архангелова задушница Варна отдаде почит на загиналите българс...
17:20 / 01.11.2025
Водопад потече във варненски квартал
12:35 / 01.11.2025
Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
11:31 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.