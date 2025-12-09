Второ издание на инициативата "(НЕ) Сам вкъщи" подготвят във Варна
©
Поканата е отправена към всички любители на четириногите приятели, както и на добрите дела. По време на събитието ще можете да разходите кучета от приюта и да им подарите своето време, внимание и грижа, както и да се снимате в специално подготвен коледен кът с косматите приятели от приюта. Посетителите могат да носят храна, играчки и одеяла за обитателите на центъра. От доброволците и служителите на приюта можете да научите повече за осиновяването и за това как можете да станете приемен стопанин.
Организаторите, чийто призив е "Осинови си щастие“, са се погрижили за коледното настроение и топлите усмивки по време на "(НЕ) Сам вкъщи 2“ – една чудесна възможност да направите добро дело и да станете част от история, която може да завърши с нов дом и много любов.
В момента ОПБК – Каменар се обитава от близо 120 безстопанствени кучета и всички те са подходящи за осиновяване. Някои от тях са прекарали повече от година в приюта, други са на не повече от 5-6 месеца и въпреки че там за тях се полагат ежедневни грижи, те имат нужда от любящи стопани и спокоен живот извън клетка.
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.