Варнанка сигнализира за въоръжен грабеж е във фризьорски салон. Сигнал е подаден в петък късно вечерта в Пето районно управление от собственика на салон за красота. Това потвърдиха за ФОКУС от ОДМВР - Варна.
По думите на собственика, няколко часа по-рано непознат мъж е влязъл във фризьорския център, заплашил го е с пистолет и е отнел 350 евро, след което е избягал.
Извършителят е устновен и е – жител на квратал "Приселци" на 36 години, известен на МВР.
