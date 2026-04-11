Варнанка сигнализира за въоръжен грабеж е във фризьорски салон. Сигнал е подаден в петък късно вечерта в Пето районно управление от собственика на салон за красота. Това потвърдиха за ФОКУС от ОДМВР - Варна.

По думите на собственика, няколко часа по-рано непознат мъж е влязъл във фризьорския център, заплашил го е с пистолет и е отнел 350 евро, след което е избягал.

Извършителят е устновен и е – жител на квратал "Приселци" на 36 години, известен на МВР.