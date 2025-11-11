Вчера, криминалистите на Второ РУ установили и задържали 52 - годишна варненка, без криминални прояви до момента.Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда, довели до залавяне на жената, която преди ден е направила въоръжен грабеж в супермаркет. Извършителката е отнела над 400 лева от продавач – консултантката в магазина, като е насочила към нея газов пистолет.Тя е задържана за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство.