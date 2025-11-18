Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Топлите есенни температури радват варненци, но голям празник чука на вратата, а той носи други емоции. Вече се подготвя Коледният базар в градинката "Чаталджа“, зад цветята.

Както всяка година, така и тази, елхата на Коледна градинка "Чаталджа“ остава вярна на традицията, но този път тя ще е по-голяма, по-красива и по-внушителна от всякога, за да внесе още повече магия, светлина и празнично настроение на всички посетители, обясняват организаторите. 

Страхотната Коледна магия ще се допълва с разнообразни мероприятия. Следете ги от ТУК.