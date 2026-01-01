Въпреки леденото време на 1 януари, варненци напълниха централния плаж
© Varna24.bg
И през 2026 година, стотици хора напълниха централния плаж. Извиха са дори опашки от чакащи да влязат през един от входовете на Морската градина.
Събра ги не само любовта към морето, но и станалият традиционен концерт на "Обичайните заподозрени", който вече няколко години дава старт на новата година.
Дано е мирна и спокойна, като ворето днес.
Още от категорията
/
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
09:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Събитията показаха, че моментът за решителни дейс...
20:27 / 31.12.2025
В последния ден на 2025 година: Ето най-важните събития във Варна...
09:00 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.