Вятърът е мразовит, а температурата е едва 3 градуса, но варненци са традицоналисти за първото утро.И през 2026 година, стотици хора напълниха централния плаж. Извиха са дори опашки от чакащи да влязат през един от входовете на Морската градина.Събра ги не само любовта към морето, но и станалият традиционен концерт на "Обичайните заподозрени", който вече няколко години дава старт на новата година.Дано е мирна и спокойна, като ворето днес.