Варненският апелативен съд отмени определение на Окръжен съд – Варна, с което е бил постановен домашен арест спрямо мъж, обвинен в организиране и ръководене на престъпна група, създадена с цел наркоразпространение. Престъплението е извършено в продължителен период – от май до ноември 2024 г. 37-годишният лекар е обвинен и за разпространение на забранени субстанции: метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил на значителна стойност. След началото на разследването той е напуснал в България и е пребивавал в Турция. Задържан бил през юли на ГКПП "Капитан Андреево“ след международно издирване по линия на Интерпол.Към наказателна отговорност за участие в престъпното сдружение са били привлечени още петима души.Първата инстанция е уважила искането на обвиняемия за по-лека мярка за неотклонение. Прокуратурата протестира пред Апелативния съд.Представителят на държавното обвинение намира, че и към настоящия момент доказателствата сочат основателност на предположението, че задържаният е извършил две тежки умишлени престъпления, при това в значителен период. Опасността той да се укрие е реална предвид обстоятелствата по задържането му.Въпросът дали мъжът се е предал доброволно бе спорен за защитата и обвинението. Адвокатът изтъкна, че това е станало по собствено желание. Впоследствие Борис А. частично е признал част от фактите. Затова няма опасност да се укрие или извърши престъпление.Съдът взе предвид, че на 22 юли обвиняемият е бил привлечен към наказателна отговорност за две тежки умишлени престъпления – за това, че при продължавано престъпление от май до ноември миналата година съвместно с други лица е ръководел и организирал ОПГ с цел наркопрестъпления. Второто обвинение е, че в същия период, отново при продължавано престъпление е държал и разпространил 4 различни вида високорискови наркотици: метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил на стойност 65 540 лв. Обоснованото предположение за съпричастността на обвиняемия се подкрепя от обясненията на част от обвиняемите, от свидетелски показания, иззетите веществени доказателства, изготвените експертизи, както и от приложените специални разузнавателни средства.Макар да се касае за лице с чисто съдебно минало, професионална квалификация и практика, съдебният състав намери за реална опасността от извършване на престъпление. Съдът обърна внимание на мащаба на престъпната дейност, обхвата и конспиративния й характер, иззетите големи количества и различни по вид наркотични вещества. Съществува и риск от укриване, който се извежда от действията на обвиняемия. Той е напуснал страната, бил е привлечен задочно, издадена е национална заповед за задържане, последвана от Европейска заповед за арест и червена бюлетина на Интерпол.Определението, с което Апелативен съд – Варна отмени домашния арест и потвърди задържането под стража на Борис А., не подлежи на обжалване.