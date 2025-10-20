ЗАРЕЖДАНЕ...
Във Варна короноваха Mrs. Bulgaria World 2025
"След 10 години прекъсване е истинска чест да ви посрещна на този празник на красотата. Mrs. Bulgaria World е не просто сцена – това е платформа, която обединява, вдъхновява и прославя женската сила, елегантност и постижения,“ сподели Добрева в началото на събитието.
Фестивалът е част от световната платформа Mrs. World – първият международен формат, създаден специално за омъжени жени. Началото му е поставено през 1984 г., като днес събира дами от целия свят, които доказват, че красотата и интелектът вървят ръка за ръка.
Победителката от българското издание ще представи страната ни на Mrs. World 2026 в Лас Вегас, САЩ.
Фестивалът започна с кастинг, в който се включиха 50 дами от цяла България. След поредица от интервюта, обучения и фотосесии, на финала във Варна се представиха 10 финалистки, преминали през едномесечна подготовка. Обученията включваха сценично поведение, публично говорене, фотосесии от Димо Ганчев и AveLin Studio, както и индивидуални интервюта с експерти от България, САЩ и Англия.
Оценяването беше извършено по международните стандарти на Mrs. World – чрез четири основни етапа, всеки от които носеше по 25% от общата оценка: фотосесия, интервю, публика и социални мрежи, и финално представяне на сцената.
Финалната вечер бе разделена на три тематични дефилета:
Дефиле с марката Wolf Walley от дизайнерката Милена Петрова, представи колекция, вдъхновена от силната и независима жена.
Официални костюми, в които дамите показаха стил, самоувереност и излъчване и дефиле с кучета от Общинския приют на град Варна.
Официални рокли от My Wedding Varna, които внесоха нотка на изящество и блясък в заключителния етап на вечерта.
Фестивалът бе осъществен с подкрепата на: Община Варна, Wolf Walley, My Wedding, Салони за красота Ивели, La Belle Clinic, Avelin Studio, Izabel’s Flower, Paint Me Varna, Paradise Music, Party DJs, АрмонияАрте, MD Nights, Elegante 88 Beauty и др.
Специални награди и победителка:
Vote of People 2025 – Мария Добрева (с 500 гласа)
Face of Wolf Walley 2025 – Ирина Викторова
Face of Paint Me Varna 2025 – Нина Асенова
Face of La Belle Clinic 2025 – Нина Асенова
Face of AveLin Studio 2025 – Петя Желева
Face of AveLin Management 2025 – Моника Неделчева
Трето място заслужи Сребрина Костадинова, второ – Оксана Колева, а първа подгласничка стана Нина Асенова.
С много емоции и аплодисменти беше обявена и носителката на титлата Mrs. Bulgaria World 2025 – Моника Иванова, която ще има честта да представи България в Лас Вегас през 2026 г.
Финалът на Mrs. Bulgaria World 2025 показа, че фестивалът е много повече от сцена за красота – той е символ на женската сила, достойнство и вдъхновение. Варна отново доказа, че е дом на изкуството, стила и съвършенството – и даде начало на едно ново, още по-силно издание на българската женственост по световните стандарти.
