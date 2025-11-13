Във Варна обучават педагози за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици
Обучението се провежда под надслов "Методически насоки за работа в V, VI и VII клас“, а водещ е проф. д-р Пенка Кожухарова от Педагогически факултет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски“. Програмата за превенция е единствена по рода си на територията на община Варна, която работи за предотвратяването на употребата на тютюн, алкохол и наркотични вещества сред младежите от V – VII клас.
Инициативата се изпълнява от общинската дирекция "Превенции“ в партньорство с 18 варненски училища, като от стартирането си през учебната 2017/2018 г. до началото на настоящата 2025/2026 г. учебна година посланията ѝ са достигнали до 24 422 варненски ученици. В този период обучение са преминали 8969 младежи от V клас, 8420 от VI клас и 7033 от VII клас. В рамките на 18-те обучения по програмата са включени 344 педагогически специалисти, а други 140 училищни експерти са участвали в проведените 9 методически и дискусионни срещи.
Основна задача на "Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“ е да повиши информираността, компетенциите и професионалните умения на педагогическите специалисти в областта на училищно базирана превенция на употребата на вредни за здравето вещества. Друга цел е да осигури и гарантира ефективен обучителен процес чрез приложението на разнообразни, интерактивни методи и практики. Допълнителни възможности за това предоставя и новосъздадената дигитална платформа за работа по програмата, посочват експертите от дирекция "Превенции“.
