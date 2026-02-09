При проверка от служители на сектор "Акцизен оперативен контрол" към отдел "Митническо разузнаване и разследване" на специализиран малък обект за дестилиране (казан за ракия), разположен на територията на квартал във Варна са открити множество PVC бидони и туби, съдържащи етилов алкохол с характеристики на ракия. Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол, за които лицето, ползващо имота, не е представило при проверката документи за заплащането на дължимия акциз и статута на инкриминираната стока.Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.От Териториална дирекция "Митница“ - Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани казани за ракия, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.