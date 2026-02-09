Във Варна откриха над 2000 литра незаконна домашна ракия
Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Варна. Действията по разследването се извършват под надзора на Районна прокуратура – Варна.
От Териториална дирекция "Митница“ - Варна отбелязват, че засиленият митнически контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия за лично и семейно потребление, изварявана в регистрирани казани за ракия, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
