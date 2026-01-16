Тази година се навършват 170 години от рождението на Райна Попгеоргиева Футекова, по известна с прозвището си Княгиня.Тя е родена на 18 януари 1856 година. Райна Княгиня е революционерката, учителката, акушерката, майката - дала на България четирима герои от войните за национално обединение.Клуб "Варненски краеведи" постави авторско табло за бележитата българка в библиотеката на НЧ "Варненски будители 1926".Райна (Райкя) Попгеоргиева Футекова-Дипчева, широко известна като Райна Княгиня, е българска учителка и акушерка. Известна е с това, че е ушила главното въстаническо знаме на Панагюрския революционен окръг за Априлското въстание. В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски.Райна Футекова е родена в Панагюрище на 18 януари (6 януари стар стил) 1856 г. в семейството на свещеника Георги Футеков (1830 – 1876). Майка ѝ е Нона Налбантска (1835 – 1923). Семейството има 6 деца: Райна, Атанас, Мария, Васил, Пена и Захари.По-късно Райна Футекова става известна с името Райна Княгиня след завръщането си от Русия, изглежда като препратка към известната по това време пиеса на Добри Войников "Райна Княгиня“.В ученическите си години Райна Футекова е избрана от българската общност сред панагюрските ученички да продължи образованието си в Старозагорското девическо училище на издръжка на общината. Като будна и интелигентна девойка изборът на панагюрци се пада на нея и на нейна съученичка панагюрка – като бъдещите учителки в града.