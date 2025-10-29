Важен национален проблем и начин за решаването му, бе посочен във Варна. Това стана на специална конференция, на тема "Медийната грамотност и дигиталното гражданство като инструменти срещу дезинформацията“. Необходими са обучения за родителите на деца със специални нужди, тъй като те често стават жертва на подвеждаща информация относно здравето на децата си.Конференция "Медийната грамотност и дигиталното гражданство като инструменти срещу дезинформацията“, събра над 80 участници, включително ръководители на образователни институции, медийни специалисти и представители на местната общност в район "Аспарухово“, Варна“.На конференцията бяха представени резултатите от първия регионален анализ на медийните навици на гражданите на Варна и Североизточна България, носещ заглавие "Извън балона: Как гражданите на Варна избират и вярват на новини“. Специален лектор на събитието беше журналистът Гена Трайкова, която говори за ролята на медиите и сподели ценен опит за справяне с фалшивите новини и манипулативното съдържание в дигиталната среда.Организаторите, Сдружение "Моят град“, потвърдиха готовността си да подкрепят образователната общност във Варна, предоставяйки авторски иновативни образователни ресурси по медийна грамотност.По време на дискусията бе споделена и необходимостта от обучения за родителите на деца със специални нужди, тъй като те често стават жертва на подвеждаща информация относно здравето на децата си. Бяха обсъдени примери, които подчертават важността на образованието в борбата с дезинформацията, особено за уязвимите групи.Целта на конференцията е да предостави пример за ефективно сътрудничество между институции, медии и гражданското общество в контекста на бързо разпространяващата се дезинформация. Варна отговаря на тези предизвикателства с обединение — младежи, медии и местни институции застават рамо до рамо в борба за информирано гражданско участие и защитават ценностите на ЕС.Конференцията е част от инициативата "Варна действа: младежи, медии и институции срещу дезинформацията“ (EUV/241), реализирана от Сдружение "Моят град“ с подкрепата на Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи. Вече 13 години, Сдружение "Моят град“ работи за развитието на дигитални умения и критично мислене на младите хора в България.