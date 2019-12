Във Варна представиха проект в подкрепа на европейски инициативи

© Във Варна се проведе мероприятие за представяне на резултатите от изпълнените дейности по Проект ROOF - "Маршрути на нашето бъдеще" (ROOF – Routs Of Our Future).



Проектът "Маршрути на нашето бъдеще" има за цел да разпространи информация за Европейския съюз и европейските институции. Той се изпълнява с подкрепата на Програма "Еразъм Плюс" , в рамките на подпрограма European Youth Together, EACEA/16/2018, Key Action 3, Support for policy reform.



Водещ партньор е Асоциация "Линк“ – Алтамура, Италия, а национален координатор за България е "Регионален Клъстър Североизток“ – Варна.



Проектът е насочен към насърчаването на дискусии и диалог чрез младежки мобилности, да стимулира активното участие в политическия живот, създавайки мрежи за международни проекти. Проектът също цели да отрази становищата на гражданите относно бъдещето на ЕС.



"Маршрути на нашето бъдеще" подкрепя и темата на устойчивата мобилност и въпроси, свързани с околната среда, защита на културното наследство и насърчаване на диалога.



В отговор на тeзи предизвикателства група от 80 младежи, които представляват 16 организации от 14 европейски държави, преминаха през Европа на велосипеди в рамките на един месец, за да се срещнат в Прага, Чехия и отпразнуват заедно Денят на Европа с мащабно мероприятие, което се проведе от 9 до 14 май 2019 г.



От 27 ноември до 2 декември 2018 г. в гр. Пловдив—Европейска столица на културата 2019 се проведе първата среща на партньорите по Проект ROOF - Маршрути на нашето бъдеще. Дейностите по проекта стартираха със семинар, включващ 16 партньорски организации от 14 европейски държави (Италия, Франция, Германия, Испания, Австрия, България, Унгария, Чехия, Естония, Хърватия, Румъния, Холандия, Швеция и Латвия).



От 17 до 19 април 2019 г. Варна беше домакин на предварителната среща на участниците в "Обмен 2“, като на 19.04.2019 г. групата потегли по определения маршрут. Участниците бяха 20 младежи от България, Франция, Испания и Холандия.



В периода 19 април – 08 май 2019 г. се проведе общоевропейска кампания, която стартира от четирите краища на Европа – Франция, Италия, Швеция и България и пренесе посланието за единна Европа през континента. Групи от по пет млади хора от 14 държави изминаха едновременно пътя по европейските вело-маршрути 6 и 7.



От юни до декември 2019 г. в страната бяха проведени редица мероприятия за представяне на Проект ROOF - "Маршрути на нашето бъдеще", като домакин на националната среща беше Бюро на Европейския парламент в България - София ("Дом на Европа“).



През следващите месеци предстоят заключителните срещи, като координаторът на проекта за България – "Регионален Клъстър Североизток“ планира мероприятия във Варна, София, Пловдив, както и други градове в страната.