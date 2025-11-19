Във Варна представят "Райската градина – отломки от времето"
©
Воден от творческите посоки, които го вълнуват в последните години, авторът ни представя самобитна, автентична интерпретация по темата "Райската градина – отломки от времето“. Както сам той признава, първоизточникът за вдъхновение при него е скулптурата. С еднаква страст и ваятелни умения Георги Маринов вдъхва нов живот от форми, които създава в твърдите материи като базалт, гранит, мрамор до мраморизиран варовик. Дарбата да вижда отвъд къс камък, както и майсторството на ловките му ръце, го отвеждат до изваяните форми на пластичността и нежността на женското тяло, но и до изсечени полу-абстрактни войни, създаващи усещане за твърдост и решителност.
В настоящата експозиция Едем се възприема като началото – място на съвършенство, хармония и тишина преди думите. Но в момента на изгонването човекът за първи път осъзнава себе си, материята и времето. Изгубвайки Рая, той остава сам със себе си. Изложбата проследява тази граница – между невинността и знанието, между идеята и материята, между образа и формата. Картините изграждат представата за градината – фрагменти от светлина и сенки, които напомнят за място, което е изгубено за човека. Скулптурите от камък противопоставят тежестта на материята срещу лекотата на сътворението. В тази изложба Райската градина не е изгубена, а преосмислена – като вътрешно пространство, което всеки човек носи в себе си.
Изложбата изследва границата между изгубеното съвършенство и съзиданието, което възниква от него. Вдъхновена от мита за изгонването от Едем, експозицията представя живопис в техника енкаустика и скулптури от камък, които превеждат зрителя през прехода от духовното към материалното, от невинността към познанието.
Георги Маринов учи скулптура и керамика в приложното училище в Троян, а после завършва специалност "Скулптура" в Художествената академия при проф. Борис Гондов, възпитаник на проф. Марко Марков. "Най-голямо въздействие са ми оказали Андрей Николов, Иван Лазаров, Емил Попов и Ангел Станев, който откри първата ми самостоятелна изложба за скулптура. Това бяха бели лястовици, които вкараха по-различно мислене. Те бяха от течението на постмодернизма, както тогава бе известно в Западна Европа."
Мнозина познават Георги Маринов като управител на галерия "Българи", на която отдава 15 години от своя живот. Така освен скулптор и живописец, той се изявява и като галерист. "Покрай галерията съм забелязал, че онези, които не гледат комерсиално, те ще останат в изкуството. Авторите, които работят за себе си в добрия смисъл на думата, са на по-правилния път."
Експозицията може да бъде видяна от 20-ти ноември до 10-ти декември 2025 г. в изложбеното пространство на Art Gallery Le Petit Papillon във Варна, ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.
Заповядайте на вернисаж на изложбата на 20.11.2025 /четвъртък/ от 16:00 до 19:00 ч., когато чрез картините и скулптурите, в компанията на Георги Маринов ще надникнем в неговата представа за "Райската градина – отломки от времето“!
Още от категорията
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
15:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Масови проверки на полицията и НАП във Варна
08:29 / 18.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.