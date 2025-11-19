Арт галерия Le Papillon има удоволствието да посрещне скулптурите и живописта на Георги Маринов в първата му самостоятелна изложба в пространството на Art Gallery Le Petit Papillon от 20-ти ноември до 10-ти декември 2025. Темата "Райската градина – отломки от времето“ Георги разгръща в 8 пластики от гранит, черен мрамор и 12 картини, изпълнени в древната техника енкаустика. Дъските, върху които е живописвал с восък и пигменти, разказват неговия символистичен прочит за любознателността, която отвежда Адам и Ева извън пределите на Рая, за съмненията, изкушенията, като аналогия на човешките взаимоотношения в днешни дни. "Във всички времена има константи, които винаги са в основата, върху която се гради нашето битие. Осъзнати и неосъзнати.", споделя Георги Маринов.Воден от творческите посоки, които го вълнуват в последните години, авторът ни представя самобитна, автентична интерпретация по темата "Райската градина – отломки от времето“. Както сам той признава, първоизточникът за вдъхновение при него е скулптурата. С еднаква страст и ваятелни умения Георги Маринов вдъхва нов живот от форми, които създава в твърдите материи като базалт, гранит, мрамор до мраморизиран варовик. Дарбата да вижда отвъд къс камък, както и майсторството на ловките му ръце, го отвеждат до изваяните форми на пластичността и нежността на женското тяло, но и до изсечени полу-абстрактни войни, създаващи усещане за твърдост и решителност.В настоящата експозиция Едем се възприема като началото – място на съвършенство, хармония и тишина преди думите. Но в момента на изгонването човекът за първи път осъзнава себе си, материята и времето. Изгубвайки Рая, той остава сам със себе си. Изложбата проследява тази граница – между невинността и знанието, между идеята и материята, между образа и формата. Картините изграждат представата за градината – фрагменти от светлина и сенки, които напомнят за място, което е изгубено за човека. Скулптурите от камък противопоставят тежестта на материята срещу лекотата на сътворението. В тази изложба Райската градина не е изгубена, а преосмислена – като вътрешно пространство, което всеки човек носи в себе си.Изложбата изследва границата между изгубеното съвършенство и съзиданието, което възниква от него. Вдъхновена от мита за изгонването от Едем, експозицията представя живопис в техника енкаустика и скулптури от камък, които превеждат зрителя през прехода от духовното към материалното, от невинността към познанието.Георги Маринов учи скулптура и керамика в приложното училище в Троян, а после завършва специалност "Скулптура" в Художествената академия при проф. Борис Гондов, възпитаник на проф. Марко Марков. "Най-голямо въздействие са ми оказали Андрей Николов, Иван Лазаров, Емил Попов и Ангел Станев, който откри първата ми самостоятелна изложба за скулптура. Това бяха бели лястовици, които вкараха по-различно мислене. Те бяха от течението на постмодернизма, както тогава бе известно в Западна Европа."Мнозина познават Георги Маринов като управител на галерия "Българи", на която отдава 15 години от своя живот. Така освен скулптор и живописец, той се изявява и като галерист. "Покрай галерията съм забелязал, че онези, които не гледат комерсиално, те ще останат в изкуството. Авторите, които работят за себе си в добрия смисъл на думата, са на по-правилния път."Експозицията може да бъде видяна от 20-ти ноември до 10-ти декември 2025 г. в изложбеното пространство на Art Gallery Le Petit Papillon във Варна, ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.Заповядайте на вернисаж на изложбата на 20.11.2025 /четвъртък/ от 16:00 до 19:00 ч., когато чрез картините и скулптурите, в компанията на Георги Маринов ще надникнем в неговата представа за "Райската градина – отломки от времето“!