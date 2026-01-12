Сподели close
Делото на депутат срещу бивш кмет на Варна продължава. Това става ясно от публикация на народния представител Стела Николова във Фейсбук.

Публикуваме текста ѝ без редакторска намеса:

Скъпи приятели, в понеделник е поредното заседание по делото ми срещу подсъдимия Портних за вашите преференции.

Портних твърди, че преференциите, които вие сте отбелязали за мен не са истински, а ги осигурява някакъв бизнесмен.

За мен е чест и отговорност, че съм получила вашето доверие и не мога да оставя някой да се гаври с вашите гласове.

Понеделник в 10.30 Районен съд - Варна, 36 състав ще заседава отново за истината.

Тя, истината не може да бъде смачквана и поради тази причина се чувствам длъжна да я отстоявам и в съдебен процес.

Ако желаете да ме подкрепите, заповядайте в понеделник в Районен съд - Варна!