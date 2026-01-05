Обучителен екип на Карин дом разработи Наръчник ,,В помощ на учителите за справяне със стреса и професионалното прегаряне на работното място" и комплект терапевтични карти. Картите ще бъдат представени на практически семинар през януари 2026 г.Това е финалния акцент на проект "Превенция на насилието при деца чрез изграждане на умения за справяне със стреса и професионалното прегаряне на персонала в предучилищното образование“.Немалка част от специалистите в помагащите професии познават и са преживели проявите на професионалния стрес и бърнаута. Общуването с хора с различни проблеми за разрешаване се отличава с емоционална наситеност. Ежедневното взаимодействие между колеги, родители, деца, специалисти влияе силно върху емоционалните преживявания, може да предизвика стресови ситуации и да доведе до умора и изтощение.Преди седмици обучителният екип на Карин дом проведе второто тридневно обучение за учителите от 6-те детски градини включени в проект "Превенция на насилието при деца чрез изграждане на умения за справяне със стреса и професионалното прегаряне на персонала в предучилищното образование“ – ДГ ,,Калина Малина“, ДГ "Маргаритка“, ДГ ,,Моряче“, ДГ ,,Приказка‘‘, ДГ ,,Пинокио“ и ДГ ,,Незабравка“ – гр. Девня.Заедно с учителите той участва в споделянето на някои техники за определяне на приоритети и свързване с ресурсите – тези, които ни захранват и ни дават енергия и мотивация да продължим.Говориха за ролята на ръководителите по отношение организацията на работа и разпределяне на натовареността на работещите. Коментираха кой е най-уязвим и кой е по-малко уязвим като личностни особености, натовареност и удовлетворение в работата, баланс в личния и професионалния живот, сигурност, подкрепа на работното място.Споделиха някои препоръки за превенция на професионалното прегаряне и форми на подкрепа: Устойчивост на ролите на работа и у дома, Устойчивост на външните очаквания, Допустимо "право на грешка“, Програми за превенция на стреса в работата, Хигиена на взаимоотношенията и преживяванията на работното място, Намиране на смисъл, Подкрепа за развиване на креативността , Принципът на удоволствието, Административна и подкрепяща супервизия, както и кариерна подкрепа, Диагностика, Споделяне на отговорности.