Във Варна е установен вероятен случай на денга, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).По информация на здравните власти, заразеното лице е пребивавало в тропическа страна, където заболяването е широко разпространено.Денгата се предава чрез ухапване от заразени комари и е характерна за тропическите и субтропичните региони на Азия, Африка, Латинска Америка и Карибите. Болестта е известна и като "треска, трошаща костите" заради силните болки, които причинява. Сред основните симптоми са висока температура, главоболие, кожен обрив и болки в мускулите и ставите. В някои случаи инфекцията може да протече тежко и да доведе до животозастрашаващи усложнения.От седмичния бюлетин на РЗИ за периода 13–19 март става ясно още, че е регистриран и един случай на вирусен менингит.При въздушно-капковите инфекции (без грип и остри респираторни заболявания) са отчетени 34 случая на варицела, 19 на скарлатина и 7 на COVID-19.Общият брой на регистрираните остри респираторни заболявания достига 577, като най-висока е заболяемостта сред децата на възраст 5–14 години (186 случая) и 0–4 години (180 случая). Отчетени са и 15 случая с усложнения от грип и остри респираторни заболявания.