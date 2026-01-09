След извършването на допълнителни софтуерни и технически актуализации към настоящия момент всички машини за продажба на билети в автобусите на гладския транспорт вече връщат ресто при покупка на билет. В тази връзка на устройствата ще бъдат поставени нови информационни стикери, указващи, че машините връщат ресто и работят само с евромонети от 1 и 2 евро и евроцентове, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД, което поддържа системата.Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България от 1 януари 2026 г. еврото е официалната парична единица в страната и в изпълнение на това изискване машините за продажба на билети (МПБ) в обществения градски транспорт на територията на община Варна бяха приведени в режим на работа с евро.В рамките на първоначалните технически актуализации устройствата приемаха само точни суми в евромонети от 1 и 2 евро и евроцентове, без възможност за връщане на ресто. Това беше предварително обозначено и на самите машини чрез поставени информационни стикери, с цел коректно информиране на пътниците, посочват още от общинското предприятие.От ОП ТАСРУД напомнят, че машините за продажба на билети приемат единствено евромонети от 1 и 2 евро и евроцентове и не приемат банкноти. Липсата на възможност за разплащане в левове се дължи на факта, че устройствата представляват вендинг автомати, които по своето техническо предназначение не поддържат двойно разплащане и работят само с една валута – евро, независимо от действащия преходен период за двойно разплащане в страната.С цел улеснение на пътниците остава възможността за закупуване на превозни документи чрез мобилното приложение TicketVarna, както и чрез използването на абонаментни карти за пътуване в обществения градски транспорт.ОП ТАСРУД благодарят на гражданите и гостите на града за проявеното търпение и разбиране.