Във Варна решиха проблем с еврото: Машините за билети в рейсовете вече връщат ресто
Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България от 1 януари 2026 г. еврото е официалната парична единица в страната и в изпълнение на това изискване машините за продажба на билети (МПБ) в обществения градски транспорт на територията на община Варна бяха приведени в режим на работа с евро.
В рамките на първоначалните технически актуализации устройствата приемаха само точни суми в евромонети от 1 и 2 евро и евроцентове, без възможност за връщане на ресто. Това беше предварително обозначено и на самите машини чрез поставени информационни стикери, с цел коректно информиране на пътниците, посочват още от общинското предприятие.
От ОП ТАСРУД напомнят, че машините за продажба на билети приемат единствено евромонети от 1 и 2 евро и евроцентове и не приемат банкноти. Липсата на възможност за разплащане в левове се дължи на факта, че устройствата представляват вендинг автомати, които по своето техническо предназначение не поддържат двойно разплащане и работят само с една валута – евро, независимо от действащия преходен период за двойно разплащане в страната.
С цел улеснение на пътниците остава възможността за закупуване на превозни документи чрез мобилното приложение TicketVarna, както и чрез използването на абонаментни карти за пътуване в обществения градски транспорт.
ОП ТАСРУД благодарят на гражданите и гостите на града за проявеното търпение и разбиране.
