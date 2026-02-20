Във Варна се проведе форумът "Парад на професиите: Открий таланта си, избери професия"
Бизнесът се променя със светкавична скорост. Професиите на бъдещето принадлежат на младежите, които развиват своите вродени таланти, умения, сръчност, интуиция и упоритост“, подчерта Васка Бакларова, експерт по социално-икономическо развитие и организатор на форума.
Директорът на дирекция "Образование и младежки дейности“ към Община Варна Антоанета Хинева подчерта, че подобни форуми са ценни както за компаниите, така и за младежите, които търсят своя професионален път. Тук ще откриете работодатели, които имат нужда от вашите качества, и ще видите реалните възможности за професионално развитие във Варна, обърна се тя към участниците.
В рамките на форума бяха представени ключови професии за индустрията във Варна – от автомобилния сектор и производството на електроуреди до авиационната индустрия и химическата промишленост. Специален акцент бе поставен върху професията "заварчик“ - с широко приложение в стратегически отрасли и с конкурентно възнаграждение.
