В Деня на труда – 1 май, се проведе организирано от Община Варна пролетно почистване на междублокови пространства, детски площадки, паркове, паркинги и други територии за обществено ползване. Дирекция "Екология и опазване на околната среда", както и районните еколози създадоха необходимата организация за осигуряване на помощни материали за гражданите. По данни на дирекцията най-много заявления за организирано почистване от страна на етажните собственици е имало в райони "Младост".

Кметът Благомир Коцев и заместник-кметовете Снежана Апостолова и Илия Коев се включиха в инициативата в кв. "Чайка" с почистване на няколко междублокови пространства и детска площадка. Хладното и ветровито време не спря и жителите на квартала организирано да последват призива на кампанията "С лице към природата, с грижа към града. Да почистим заедно!" и да допринесат за по-чиста и приветлива градска среда.

Голям интерес имаше към обявената от кмета Коцев приемна за граждани, която се проведе на място. Той отново напомни, че състоянието на градската среда, особено чистота, са в голяма степен отговорност на всеки от нас. Освен чистотата, сред темите на срещата бяха още поддръжката на детските площадки и на уличната мрежа. Живущите поставиха въпроси за състоянието на настилките и зелените площи след изпълнението на проекта за ново улично осветление. Те получиха уверение, че в края на срока на договора, който беше удължен до края на месец юни, те ще бъдат напълно възстановени.

Отчетен бе положителният ефект от въвеждането на Зелената зона в квартала по отношение спазването на правилата за паркиране, като гражданите дадоха предложения за оптимизиране броя на паркоместата в квартала. Работи се по мобилно приложение за подаване и разпределяне на сигнали от гражданите до администрацията, съобщи още Коцев.

В инициативат се включиха и служители от различни дирекции на общинската и районните администрации, които почистиха ключови места в града – градски градинки, детски площадки и терени около обществени сгради и социални услуги. Ангажирана беше и сметопочистващата фирма, която своевременно извозваше отпадъците, поставени в чували до контейнерите. По данни на дирекция ЕООС към 12:00 ч. в деня на почистването в депото са постъпили 15,6 т. отпадъци, а към 14:00 ч. те вече са надвишили 26,6 т.

В рамките на организираната от Община Варна кампания за пролетно почистване в район "Приморски" беше поставен и специален контейнер за събиране на дървесни отпадъци, образувани от домакинствата – дървесни плоскости, мебели, врати, дървесни опаковки и др. Той ще остане разположен на паркинга пред УМБАЛ "Света Марина" (в близост до бензиностанцията) до 4 май включително. Инициативата се реализира съвместно с фирма "Кроношпан България".