Над 80% от случаите на агресия сред подрастващите са в училище и новите европейски стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните възлагат все повече отговорности на класните ръководители. Въпреки това превантивната работа е не само с децата и училищните ръководства, учителите, педагогически съветници и психолозите, но и със семействата и то в най-ранна възраст. Това стана ясно по време на откриването на второто издание на Академия за професионалисти "Работа с деца с проблемно поведение", която се провежда във Варна. Форумът се организира от дирекция "Превенции" към Община Варна, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) съвместно с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН).

Ролята на училището нараства, но учителите в една агресивна среда, особено в гимназиите, трудно могат да се справя сами. Централната комисия, както и местните комисии се стремим да повишаваме компетентностите на педагогическите специалисти в училищата, като организираме различни обучения, посочи секретарят на ЦКБППМН Петя Петрова. По думите й добри резултати дава разработената от департамент "Психология" към Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) при БАН програма за работа с така наречените "трудни класове". Разработени са методики за психолого-педагогическа работа, които помагат на учителите да се справят с емоционалното напрежение при общуване с деца в класове с проблемно поведение. Директорите на училища следва да осъзнаят какъв ценен ресурс е това за тях и вместо да отричат наличието на "трудни класове", да се обръщат към местните комисии и да потърсят възможности за обучение на педагогическите специалисти за работа с "трудни класове", посъветва Петрова. В изложението си тя очерта още и водещата роля на семейството за ефективната превенция сред децата, както и влиянието на обществото върху поведението при децата и подрастващите.

Над 180 представители на общински и местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от близо 80 общини участваха в Академията за професионалисти. Целта на събитието е да подпомогне превантивната среда, да подобри разбирането на детското агресивно поведение в помощ на консултативния процес, да укрепи капацитета на специалистите, които работят пряко с деца с проблемно поведение.

Събитието е част от отбелязването на 20-годишнината от началото на Откритите дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организирани от общинската дирекция "Превенции". Директорът Светлана Коева отбеляза, че в рамките на един месец програмите, насочени към превенция на девиантното поведение сред подрастващите, ще достигнат до всички държавни, общински и частни училища на територията на община Варна под формата на различни инициативи – конкурси, викторини, спортни състезания, изложби, лекции.