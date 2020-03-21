Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
Âúâ Âàðíà ùå ñëåäÿò ñ äðîí çà ñòðóïâàíå íà ìíîãî õîðà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:54 / 21.03.2020Êîìåíòàðè (6)623
©
Äðîí ùå ïðàâè âúçäóøíî îáñëåäâàíå íàä ïàçàðè, ãàðè, ïàðêîâå, ñ öåë ïîäàâàíå íà áúðçà èíôîðìàöèÿ çà ñòðóïâàíå íà õîðà.

Òîâà ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Îáùèíà Âàðíà âúâ âðúçêà âúâåæäàíåòî íà íîâè, ïî-ñòðîãè ìåðêè çà ïðåâåíöèÿ íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà.

Äíåñ äåçèíôåêöèÿ â ðîìñêàòà ìàõàëà Ìàêñóäà ïðîäúëæè, âêëþ÷èõà ñå åêèïè íà ñìåòîïî÷èñòâàùèòå ôèðìè âúâ Âàðíà, íà îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå "Äåçèíôåêöèÿ, äåçèíñåêöèÿ è äåðàòèçàöèÿ". Óñïîðåäíî ñ òîâà ïîëèöeéñêè ïàòðóëíè êîëè îáèêàëÿò ðàéîíà è èíôîðìèðàò õîðàòà çà ìåðêèòå çà áåçîïàñíîñò, êîèòî òðÿáâà äà ñïàçâàò.

Íà ìÿñòî áåøå êìåòúò Èâàí Ïîðòíèõ, êîéòî îáÿñíè, ÷å äåçèíôåêöèÿòà ùå ïðîäúëæè äà ñå èçïúëíÿâà åæåäíåâíî â öåëèÿ ãðàä - íà ñïèðêè, ïîäëåçè, àâòîáóñè è òðîëåéáóñè îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò, íà äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè.

Âúâ âñè÷êè ðîìñêè ìàõàëè îò íà÷àëîòî íà ìåñåö ìàðò íà òåðåí ðàáîòÿò çäðàâíè ìåäèàòîðè, êîèòî ðàçÿñíÿâàò ïîäðîáíî è íà äîñòúïåí åçèê êàêâè ñà íåîáõîäèìèòå ñàíèòàðíî-õèãèåííè èçèñêâàíèÿ è êàêâè îãðàíè÷åíèÿ òðÿáâà äà ñïàçâàò õîðàòà. Äåçèíôåêöèè ñà ïðîâåäåíè â ðîìñêàòà ìàõàëà â Àñïàðóõîâî è â ñåëî Êàìåíàð, ïðåäñòîè òàêàâà äà áúäå íàïðàâåíà è â ðàéîí "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1011
21.03.2020 Ïîñòàâèõà ïîëèöàè ïîä êàðàíòèíà
21.03.2020 Êîé òðÿáâà äà íîñè ìàñêà è ïðåäïàçâàò ëè òå îò êîðîíàâèðóñ?
21.03.2020 Âàæíî! Òîâà å äåêëàðàöèÿòà çà ïðåìèíàâàíå ïðåç ÊÏÏ
21.03.2020 Íåâèæäàíà ñïåêóëàöèÿ ñ öåíèòå íà ìàñêèòå! Áåçóìíà öåíà â áúëãàðñêè ãðàä
21.03.2020 Äúùåðÿòà íà ìèòè÷íèÿ Ôàòèê å â ñèëåí øîê-äàëà å ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ
21.03.2020 Lidl è Kàufland äàðÿâàò 300 000 ëåâà çà çàêóïóâàíåòî íà 8 ðåñïèðàòîðà çà áúëãàðñêèòå áîëíèöè
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/169 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ïðîñòî ñëåäåòå ôá,íÿêîé ñúâåñòåí áóõàë ùå ãè ïîñòíå ïðåäè äà âè å ëèòíàë äðîíà....
0
 
 
Íå èì òðÿáâà äðîí äà âèäÿò,÷å ñòðîèòåëíèòå îáåêòè ñà ïúëíè ñ õîðà.È ìîæå áè 80% îò òÿõ ñà ïðèõîäÿùè îò ñåëàòà è ìàëêèòå ãðàäîâå.Çà êàêâà êàðàíòèíà ìè ãîâîðè è êàêâè ñòðîãè ìåðêè ìè ãîâîðî êìåòà,íåçíàì.
0
 
 
Äåçèíôåêöèÿ â Àñïàðóõîâî íå å ïðàâåíà!!!!!
0
 
 
Ïîäêðåïÿì èçöÿëî âçåòèòå ðåøåíèÿ çà ñïðàâÿíå ñúñ ñèòóàöèÿòà! Ïðåäâèä òîâà,÷å ãðàäúò îñòàâà ïóñò , î÷àêâàì åäíî êà÷åñòâåíî ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÂÑÈ×ÊÈ ÓËÈÖÈ , ÒÐÎÒÎÀÐÈ , ÏËÎÙÀÄÈ , ÌÅÑÒÀ ÇÀ ÎÒÄÈÕ , ÃÐÀÄÈÍÊÈ , Ó×ÈËÈÙÀ , ÄÅÒÑÊÈ ÃÐÀÄÈÍÈ È ÂÑßÊÀÊÂÈ ÄÐÓÃÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÈ ÌÅÑÒÀ , ÑÃÐÀÄÈ È ÑÚÎÐÚÆÅÍÈß. ÑÀÏÓÍÊÀ È ÏÀÐÎÑÒÐÓÉÊÀ , ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÇÀ ÔÈÍÀË. Òîãàâà,âñè÷êî ùå èìà ñìèñúë. Â ìîìåíòà å åäíî îìàçâàíå ñ õèìèÿ.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
15:04 / 20.03.2020
Ïðèÿòåë íà äèäæåÿ ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà: Äîðè ìåí íå ïðåäóïðåäè ñëåä çàâðúùàíåòî ñè, áðàõ ÿäîâå â Èíôåêöèîçíîòî
17:39 / 20.03.2020
Äèäæåÿò ñ êîðîíàâèðóñ îò Âàðíà îò áîëíè÷íàòà ñòàÿ: Îáùî âçåòî ñúì ñóïåð!
09:02 / 19.03.2020
"Çàìðúçíàõà" ëè âàðíåíöè?
14:21 / 19.03.2020
17 íîâè çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ! ×åòèðè ïîëîæèòåëíè ïðîáè íà õîðà îò Äîáðè÷ âúâ âàðíåíñêàòà ëàáîðàòîðèÿ
17:03 / 20.03.2020
Íàä 290 ïîëèöåéñêè ïðîâåðêè âúâ Âàðíà äíåñ
17:50 / 20.03.2020
Êðàäåö îò Âàðíà âöåïåíè îò ñòðàõ æåíà ïîñðåä íîù, çàäèãíà îáèöà îò óõîòî é, äîêàòî ñïè
13:04 / 20.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: