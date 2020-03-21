Âúâ Âàðíà ùå ñëåäÿò ñ äðîí çà ñòðóïâàíå íà ìíîãî õîðà

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Òîâà ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Îáùèíà Âàðíà âúâ âðúçêà âúâåæäàíåòî íà íîâè, ïî-ñòðîãè ìåðêè çà ïðåâåíöèÿ íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà.
Äíåñ äåçèíôåêöèÿ â ðîìñêàòà ìàõàëà Ìàêñóäà ïðîäúëæè, âêëþ÷èõà ñå åêèïè íà ñìåòîïî÷èñòâàùèòå ôèðìè âúâ Âàðíà, íà îáùèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå "Äåçèíôåêöèÿ, äåçèíñåêöèÿ è äåðàòèçàöèÿ". Óñïîðåäíî ñ òîâà ïîëèöeéñêè ïàòðóëíè êîëè îáèêàëÿò ðàéîíà è èíôîðìèðàò õîðàòà çà ìåðêèòå çà áåçîïàñíîñò, êîèòî òðÿáâà äà ñïàçâàò.
Íà ìÿñòî áåøå êìåòúò Èâàí Ïîðòíèõ, êîéòî îáÿñíè, ÷å äåçèíôåêöèÿòà ùå ïðîäúëæè äà ñå èçïúëíÿâà åæåäíåâíî â öåëèÿ ãðàä - íà ñïèðêè, ïîäëåçè, àâòîáóñè è òðîëåéáóñè îò ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò, íà äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè.
Âúâ âñè÷êè ðîìñêè ìàõàëè îò íà÷àëîòî íà ìåñåö ìàðò íà òåðåí ðàáîòÿò çäðàâíè ìåäèàòîðè, êîèòî ðàçÿñíÿâàò ïîäðîáíî è íà äîñòúïåí åçèê êàêâè ñà íåîáõîäèìèòå ñàíèòàðíî-õèãèåííè èçèñêâàíèÿ è êàêâè îãðàíè÷åíèÿ òðÿáâà äà ñïàçâàò õîðàòà. Äåçèíôåêöèè ñà ïðîâåäåíè â ðîìñêàòà ìàõàëà â Àñïàðóõîâî è â ñåëî Êàìåíàð, ïðåäñòîè òàêàâà äà áúäå íàïðàâåíà è â ðàéîí "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê".
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