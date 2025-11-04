Мултидисциплинарен екип от неонатолози, оториноларинголози, анестезиолози, педиатри и рентгенолози от УМБАЛ "Света Марина"- Варна спасиха петдневно бебе с тегло 2200 гр. Новороденото дете след поставяне на диагнозата е стабилизирано и транспортирано интубирано от друг град с рядка и тежка животозастрашаваща аномалия - двустранна костна хоанална атрезия. Това е вродена малформация на носните проходи, изразяваща се в анормално развитие на изграждащите задната част на кухините костни структури или меки тъкани. Тъй като новородените дишат основно през носа, при такова двустранно запушване на носните ходове храненето е невъзможно.Поради тежкото си състояние детето веднага прието в Детско отделение за интензивно лечение (ДОИЛ) с началник д-р Дарина Крумова, като лекарите правят допълнителни изследвания и подготовка за спешно оперативно лечение. Интервенцията е извършена чрез ендоскопски метод от хирургичния екип на Клиниката по ушно-носно-гърлени болести, като водещ оператор е началникът проф. д-р Николай Сапунджиев, който обяснява: "използвахме високотехнологична апаратура, с която разполага УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, благодарение на което успяхме, въпреки миниатюрните размери на пациента, да реканализираме носните проходи и да създадем нормален лумен в засегнатите части на носа. Благодаря за професионализма на хирургичния екип - д-р П. Генова, д-р М. Никова, м.с. В. Пенева, санитар Д. Михайлова и на анестезиологичния екип - доц. П. Иванова, д-р С. Борисова, м.с. Р. Михайлова“.Следоперативните грижи са поети с висок професионализъм отново от лекарите, сестрите и санитарите на ДОИЛ и Първа детска клиника в УМБАЛ “Св. Марина"-Варна, като новороденото за първи път е захранено през устата - нещо невъзможно с малформацията, с която е родeно. То вече диша спокойно през носа, показва нарастващ апетит и всеки добавен грам в теглото му чрез вече естествено хранене е радост и гордост за мултидисциплинарния екип.Статистиката на раждаемостта в България показва, че за една година може да се очаква не повече от един подобен случай на тежка двустранна хоанална атрезия за цялата страна. Със само едностранно засягане у нас за година се раждат 4-5 деца, но тяхното състояние е много по-леко, могат да дишат и се хранят и хирургичната интервенция може да се извърши на по-късен етап при вече растящо дете. При около половината от децата с атрезия на хоаните се наблюдават и други аномалии. Ранната диагноза и своевременното високотехнологично лечение осигуряват нормален растеж и развитие на новородените, засегнати от заболяването. Изследването на заболяването и лечението му е мултидисциплинарно и изисква проследяване от специалисти в областта.