Във Варна учиха за безопасност на движението по нестандартен начин
Игровият образователен модул бе се проведе във Варна по повод Европейската седмица на мобилността. Инициативата насърчава устойчивия градски транспорт и придвижването с екологични средства, с цел подобряване на общественото здраве и качеството на живот. През 2025 г. кампанията се провежда под мотото "Мобилност за всички“, подчертаващо правото на всеки човек да се придвижва безопасно, удобно и устойчиво.
В рамките на инициативата бяха организирани редица дейности, посветени на безопасността на движението по пътищата и популяризирането на устойчивата мобилност сред най-малките.
Експерти от Басейнова дирекция "Черноморски регион" (БДЧР) във Варна посетиха децата от ЧДГ "Мечтатели“ и ДГ № 31 "Крилатко“ в морския град, където проведоха открити уроци и състезания, посветени на безопасното придвижване. Малчуганите се запознаха с основните правила за движение като пешеходци и велосипедисти. Чрез забавни и образователни игри те научиха, че да се движим повече е не само полезно за здравето, но и весело приключение, което допринася за опазването на нашата планета.
Седмицата на мобилността отново показа, че устойчивите навици се изграждат от ранна възраст – с грижа към себе си, околните и природата.
