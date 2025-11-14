Пощенска марка "150 години от рождението на Добри Христов“ бе валидирана днес във Варна. Номиналът е 0,95 лв., а тиражът 5500 броя. Творбата, разпечатана на пощенското издание, е дело на проф. Пламен Вълчев.Валидирането ѝ са състоя днес на сцена Ротонда (фоайе първи балкон, Варненска опера) от Светослав Гочев - регионален представител на "Български пощи“, Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Държавна опера Варна и Йорданка Манева – заместник-директор на НУИ "Добри Христов“. Фактът, че се валидира една от последните пощенски марки с български номинал, преди навлизане на еврото, придава допълнителна стойност на събитието. Партньори в неговото провеждане са Фондация "Добри Христов“, Държавна опера Варна, НУИ "Добри Христов“ и Регионална библиотека "Пенчо Славейков", която представи своята документална изложба "Музикалната вселена Добри Христов“.Освен богатата експозиция, която проследява с много текстови и снимкови материали живота и творчеството на Добри Христов, посетителите на сцена Ротонда можеха да разгледат специално подготвеното от регионалния екип на "Български пощи“ ретро работно място, както и да закупят пощенската марка на стойност 0.95 лв и прилежащия към нея пощенски плик от изнесеното за случая филателно гише.Следвайки традицията при валидиране на пощенска марка, свои Карти Максимум бяха подготвили специалистите от Варненското дружество на филателистите, Филателно дружество "Добруджа“ и Шуменското филателно дружество. Наред с филателистите, в събитието се включиха възпитаници на НУИ "Добри Христов“ от класовете по рисуване и ученици от СОУ "Св. Климент Охридски“, които изнесоха кратка програма.