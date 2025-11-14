Във Варна валидираха специална марка с лика на големия Добри Христов
© Varna24.bg
Валидирането ѝ са състоя днес на сцена Ротонда (фоайе първи балкон, Варненска опера) от Светослав Гочев - регионален представител на "Български пощи“, Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Държавна опера Варна и Йорданка Манева – заместник-директор на НУИ "Добри Христов“. Фактът, че се валидира една от последните пощенски марки с български номинал, преди навлизане на еврото, придава допълнителна стойност на събитието. Партньори в неговото провеждане са Фондация "Добри Христов“, Държавна опера Варна, НУИ "Добри Христов“ и Регионална библиотека "Пенчо Славейков", която представи своята документална изложба "Музикалната вселена Добри Христов“.
Освен богатата експозиция, която проследява с много текстови и снимкови материали живота и творчеството на Добри Христов, посетителите на сцена Ротонда можеха да разгледат специално подготвеното от регионалния екип на "Български пощи“ ретро работно място, както и да закупят пощенската марка на стойност 0.95 лв и прилежащия към нея пощенски плик от изнесеното за случая филателно гише.
Следвайки традицията при валидиране на пощенска марка, свои Карти Максимум бяха подготвили специалистите от Варненското дружество на филателистите, Филателно дружество "Добруджа“ и Шуменското филателно дружество. Наред с филателистите, в събитието се включиха възпитаници на НУИ "Добри Христов“ от класовете по рисуване и ученици от СОУ "Св. Климент Охридски“, които изнесоха кратка програма.
Още от категорията
/
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
08:45
Приключи поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни" – сезон Есен 2025 във Варна
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.