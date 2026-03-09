В изпълнение на ангажиментите на областния управител по организацията за произвеждане на изборния процес, днес Атанас Михов покани на работна среща началника на РУО – Варна доктор Ирена Радева. Тя информира областния управител, че всички 124 училища в областта са получили указания от МОН за недопускане под никаква форма на предизборна агитация на територията на учебните заведения. Ще бъдат взети всички мерки на областно ниво, за да бъдат образователните институции свободни от политика.Очаква се в близо 110 училища в област Варна да има разположени изборни секции, а учебните заведения, в които ще се гласува ще получат указания от МОН за работата в първия ден след изборите.Образователните институции могат да сигнализират структурите на Министерството на вътрешните работи по места при всяко съмнение за нередности, свързани с предизборна агитация в учебните заведения.