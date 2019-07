Във Варна започва най-мащабният в страната младежки фестивал FUNCITY+2019

© В седмицата 15-21 юли 2019 г. ще се проведе първото направление "Танци" на FUNCITY+2019 г. По покана на организаторите ще се включат артисти от цял свят, водещи имена в различни стилове. Те ще обменят опит цяла седмица на така нареченият Танцов Кемп. Той ще се проведе в Морското казино и е инициатива на Пламен Сашев-Директорът на Фестивала. Целта му е превръщането на Варна в притегателен танцов център и издигане на нивото на танците в страната ни. Кемпът е първата активност, с която Фестивалът ще открие на 15 юли 2019 г. Регистрацията за него ще се проведе от 8.30 до 10.30 ч. Първият уъркшоп започва в 10.30 ч. след въвеждащи думи на организаторите, с които FUNCITY+ 2019 г. ще бъде открит.



През цялата седмица всички граждани и гости на града ще имат възможност да посетят напълно безплатно около 30 танцови работилници. Те ще се проведат по предварително планирана програма в три локации:-Входа на Морската градина, под Летния театър и до познатото за варненци Кривото дърво. През 2019 организаторите на Фестивала са се погрижили да имате възможност за презареждане на силите с качествена храна. Част от FUNCITY+2019, като гостуващо събитие е "Улица на готвачите".



През уикенда ще бъде издигната сцена на гърба на Морското казино, на която ще се състои събитие в танцов стил Зумба. Отново там ще се проведат и любимите ни танцови битки.



Тази година FUNCITY+ се провежда за девети път с подкрепата на Община Варна. Той е част от концепцията и на Варна Европейска и младежка столица 2017 г., чиито приоритет е развитието на талантите на младите хора в страната ни.



През 2019 г. Фестивалът е с променена концепция и ще се проведе в три направления:-Танци (15-21 юли), Спорт (14-18 август), Музика и Изкуства (2-8 септември).



Фестивалът се организира от младите хора в града за всички желаещи да танцуват, творят, спортуват и да си подарят "FUNsummer in a FUNCITY", какъвто е и слогана на FUNCITY+2019.



Ето и програмата на фестивала:



15-ти юли Понеделник



От 16ч до 17ч. - Хип-хоп работилница със Симо Creators



Локация: входа на Морската



От 17 до 18ч. - Хип-хоп работилница с Христо Хаджимихайлов - Ицо Creators



Локация: входа на Морската



От 18 до 19ч. - Танцова Break работилница със Станислав Живков - Method



Локация: под стълбите на Летния театър



От 19 до 20ч. - Танцова “Салса" работилница със студио Malambo



Локация: под Летния театър



16-ти юли Вторник



От 17 до 18ч. - Танцова Break работилница със Станислав Живков - Method



Локация: входа на Морската



От 17 до 18ч. - въртене на пойове



Локация: под стълбите на Летния театър



От 18 до 19ч. - Народни танци с Евгени



Локация: на входа на Морската



От 18 до 19ч. - Танцова работилница “Меренге" със студио Malambo



Локация: под стълбите на Летния театър



От 19 до 20ч. - Танцова работилница по спортни танци с Мирослав Милев



Локация: входа на Морската



17-ти юли Сряда



От 11 до 12ч. - въртене на пойове



Локация: входа на Морската



От 15 до 16ч. - Танцова работилница “Модерни и джаз танци" с Поли



Локация: Кривото дърво



От 18 до 19ч. - ХамелеON-ската танцова работилница със сдружение “Няма невъзможни неща"



Локация: под стълбите на Летния театър



От 19 до 20ч. - Танцова “суинг" работилница с Kremena Dance Center



Локация: стълбите под Летния театър



От 19 до 20ч. - Танцова работилница “Бачата" със студио Malambo



Локация: входа на Морската



От 20 до 22ч. - Танцово състезание “UDANCE"



Локация: на входа на Морската



18-ти юли Четвъртък



От 17 до 18ч. - ХамелеON-ската танцова работилница със сдружение “Няма невъзможни неща"



Локация: Входа на Морската



От 18 до 19ч. - “K-pop" танцова работилница с Мариела Elle Станчева



Локация: входа на Морската



От 18 до 19ч. - Танцова работилница по “Ча-ча-ча" със студио Malambo"



Локация: под стълбите на Летния театър



От 19 до 20ч. - Танцова работилница по спортни танци с Мирослав Милев



Локация: входа на Морската



19-ти юли Петък



От 16 до 17ч. - Класически балет с Мона Христова



Локация: Кривото дърво



От 17 до 18ч. - Contemporary dance / Съвременни танци с Александа Драгова



Локация: Кривото дърво



От 18 до 19ч. - Модерен балет с Валерия Обретенова



Локация: Кривото дърво



От 18 до 19ч. - Народни танци с Евгени



Локация: входа на Морската



От 19 до 20ч. - ZUMBA Fitness® с Миро



Локация: главна сцена (до Морско казино)



От 19 до 20ч. - Танцова работилница по Аржентинско танго с Маринела



Локация: входа на Морската



20-ти юли Събота



От 10 до 11ч. - STRONG by Zumba® с Миро



Локация: главна сцена (до Морско казино)



От 16 до 17ч. - Класически балет с Мона Христова



Локация: Кривото дърво



От 17 до 18ч. - Contemporary dance / Съвременни танци с Александа Драгова



Локация: Кривото дърво



От 18 до 19ч. - Модерен балет с Валерия Обретенова



Локация: Кривото дърво



От 18 до 19ч. - Танцова работилница по Аржентинско танго с Маринела



Локация: входа на Морската



От 19 до 20ч. Сунг танцова работилница с Kremena Dance center



Локация: Входа на Морската



От 19 до 20ч. - Танцово Break състезание



Локация: главна сцена (до Морско казино)



21-ви юли Неделя



От 17:30 до 21:30 - Международни танцови битки “Bring That Beat Back All Style Dance Battles"



Локация: главна сцена (до Морско казино)